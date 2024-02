Colli Verdi | Carlo Giovanni Gatti trovato morto in casa | la badante arrestata per omicidio

(Di lunedì 5 febbraio 2024)(Pavia), 5 febbraio 2024 - E' in carcere, accusata divolontario. Liliana Barone, 45 anni, è statadai carabinieri di Voghera per la morte di, 89ennenella mattinata di ieri, domenica 4 febbraio, nella suain località Canavera di Ruino, frazione di. La donna, ex moglie del nipote della vittima, che accudiva comevivendo nella medesima abitazione con anche il figlio di lei, che però era fuori diper il fine settimana, avrebbe detto ai soccorritori "L'ho ucciso io", incolpandosi così per la morte dell'anziano. Accompagnata dai carabinieri in caserma a Voghera ...

Le forze dell'ordine stanno indagando sulla vicenda. Un anziano è stato trovato morto in casa in una pozza di sangue in località Canavera della frazione Ruino del comune Colli Verdi, in provincia di ...I carabinieri stanno indagando sulla morte di Carlo Gatti, trovato senza vita il 4 febbraio nella sua camera da letto a Colli Verdi (Pavia) ...