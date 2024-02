Coco senza segreti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Di lei si è scritto, parlato. Svariati film, documentari e mostre dedicati, eppure la storia e i ritratti diChanel, pseudonimo di Gabrielle Bonheur Chanel (Saumur, 19 agosto 1883 - Parigi, 10 gennaio 1971), hanno ancora molto da rivelare e insegnare a noi donne e uomini di questi tempi. Perché la sua figura ha un impatto rivoluzionario incredibilmente attuale ed esemplare. “”, la donna che ha trasformato il suo lavoro in arte, che ha rivoluzionato il mondo della moda e che ha tramandato la sua visione alle epoche successive è al centro del documentario in due episodi “Chanel –”, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, che mostra una personalità unica e uno stile inconfondibile. La figura diè sempre rimasta un enigma Raccontato con le sue ...