“Click boom!” di Rose Villain | ecco il testo della canzone di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “”, ildi. Il “” del titolo è il rumore di un colpo di pistola, perché è un «amore che è come un proiettile». Il pezzo parte quasi come una ballata ma poi scoppia di ritmo in un ritornello “onomatopeico” in cui il cuore fa «boom... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.