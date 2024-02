Classifica sportiva LaLiga EA – Giornata 23

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Liga pervenuta in redazione: El Real Madrid empató Atlético de Madrid (1-0) en el derbi disputado en la jornada 23 deEA Sports 2023-2024. con 50 puntos. De esta manera, los blancos mantienen su ventaja de dos puntos en el liderato ya que suman 58 puntos, mientras que el Girona es segundo con 56. El equipo de Ancelotti, que tenía muchas bajas para este encuentro, se adelantó con un gol de Brahim en el primer tiempo. Pero Llorente empató en el 93 y evitó que el Madrid diera un paso de gigante en el camino hacia el título; el empate final mantiene las mínimas esperanzas liguera del Atleti, ahora cuarto con 48 puntos. En la noche del sábado, el Girona empató en casa contra la Real Sociedad (0-0). La semana próxima, el equipo de Míchel visitará el Santiago Bernabéu con el ...

