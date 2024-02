Classifica senza errori arbitrali | Napoli ancora penalizzato | rigore negato a Kvaratskhelia

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Lavede ilper la decima volta:per fallo di Cabral in-Verona. Altro che commissariamento dell’AIA. Sono tutti a lavoro gli arbitri di Rocchi: la cosiddetta eccellenza dell’arbitraggio italico tanto esaltato dal presidente federale. Rapuano è già IV uomo in Roma – Cagliari dopo aver offerto al mondo uno dei più eccellenti arbitraggi della storia del calcio di tutti i tempi. Si pensi che l’arbitro Colombo non ha diretto una gara in A per circa due mesi dopo le proteste bianconere per la mancata espulsione di Berardi in Sassuolo – Juventus, V giornata del 23 settembre 2023. Il designatore Rocchi impiegò di nuovo Colombo all’XI ...