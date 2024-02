‘Civico Il Tre’ | a Sanremo un luogo di incontro per parlare di fragilità | «La fragilità per me è una sfida»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Si intitola Fragili il brano che Il Tre, nome d’arte di Guido Senia, porterà in gara al prossimoe il Festival è l’occasione perfetta per intavolare un dialogo sulla. Ainfatti, a partire da lunedì 5 fino a sabato 10 febbraio, in piazza Bresca 27 ci sarà Civico Il Tre, un posto unico e un punto didedicato al tema delle. In programma incontri e attività ricreative pensati sia per gli ospiti che per il pubblico interessato. I momenti di confronto, i panel, le interviste con la partecipazione anche de Il Tre saranno strutturati in collaborazione con Progetto Itaca, una Fondazione che si impegna nella promozione di programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della ...