Cittadinanza onoraria ad Assange a Roma | M5S | Gualtieri vuole bloccare tutto | la replica | Nessun veto

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Contrordine compagni! Sembra questa la piega che sta prendendo la vicenda legata allaper l’attivista di origini australiane Julien, vista l’improvvisa decelerazione che ha subitol’iter. Eppure basterebbe poco per passare dalle parole ai fatti: serve una c

I suoi rapporti e il suo legame con Firenze – conclude il presidente Mirco Rufilli – è testimoniato dai vari riconoscimenti ricevuti come il Fiorino d’Oro, il Sigillo della Pace, e la Cittadinanza ...Firenze, 5 febbraio 2024 - La Commissione Toponomastica, presieduta da Mirco Rufilli ha approvato la proposta per dedicare un luogo di Firenze al maestro Daisaku Ikeda. “Già in occasione della giornat ...I bambini sono figli di genitori stranieri residenti in Italia Il sindaco Marco Russo ha firmato questa mattina la cittadinanza onoraria per Ius soli per 69 bambini nati a Savona tra il 21 ottobre ...