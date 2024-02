Cisterna si ribalta in A14 | autostrada chiusa per ore tra Pesaro e Fano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 – Drammatico incidente stradale, intorno alle 18.30, lungo la corsia sud dell’A14 poco lontano dalla galleria di Novilara. Un’autocontenente mosto, diretta a nord, ha improvvisamente sbandato verso sinistra, saltando il guard rail centrale per poi rovesciarsi sul lato opposto della corsia di sorpasso della sud. I pompieri sul luogo dell’incidente, dopo la galleria di Novilara, corsia sud. Il camionista era incastrato nella cabina di guida, ma rispondeva (foto Luca Toni) Tamponamenti a catena in A22: cento mezzi coinvolti, 25 feriti e un morto Solo un miracolo ha evitato che rimanessero coinvolti altri mezzi. Il camionista è rimasto incastrato all’interno della cabina di guida ed è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco per estrarlo e affidarlo alle cure dei sanitari del 118. Da quanto si è appreso, ...