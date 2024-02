Cinquanta partecipanti al corso di difesa personale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Con oltre, ha preso il via ildifemminile organizzato dal Samurai Club. A fare lezione alle sestesi, che potranno apprendere le tecniche da usare in caso di aggressione, c’è anche Giuseppe Russo, sostituto commissario coordinatore del commissariato di polizia di via Fiume. Ilha l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui pericoli che si possono incontrare per strada aiutandole a sviluppare tutte le attenzioni necessarie per capire i segnali che preannunciano una violenza e a gestire le paure e le emozioni che emergono durante le situazioni critiche. L’iniziativa è gratuita ed è stata patrocinata dal Comune. "Ringrazio gli organizzatori per aver riproposto questa iniziativa che ha sempre riscosso successo: la prevenzione, in tema di...