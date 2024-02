Cina | usanze tradizionali per il Lichun | inizio della primavera 1

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pechino, 05 feb – (Xinhua) – Una bambina addenta una fetta di ravanello, chiamata “Yaochun”, come rituale per esprimere l’augurio che tutto vada bene nel giorno del “”, cioe’ l’, il primo termine solare del calendario lunare tradizionale cinese, a Tangshan, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, ieri 4 febbraio 2024. (Xin) Agenzia Xinhua

