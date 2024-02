Cina | tour nel museo dello Henan che ospita resti di antica capitale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:05 Le atlete più attardate hanno approfittato della discesa per rientrare, ai 10km il gruppo è composto ... (oasport)

L’infortunio di Cristiano Ronaldo ha portato all’ annulla mento della tournée da parte del l’Al Nassr . Le due amichevoli previste in Cina per il 24 e ... (sportface)

La Cina torna protagonista dell’offerta turistica di Kel 12. La destinazione, nota per il suo inestimabile eredità storica, culturale e naturale, ha subito richiamato un marcato interesse tra il ...Il mese di febbraio celebra il Capodanno cinese: il vero inizio del nuovo anno per i cinesi nonché della primavera! Le giornate sono più calde, ...Un focus sulla Cina, con ben 14 programmi di viaggio in portfolio. Lo porta avanti Kel 12, che sulla destinazione registra un trend molto positivo favorito dall’introduzione di procedure per ...