Cina | risposta di emergenza per bufere di neve in zone centrali | orientali

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pechino, 05 feb – (Xinhua) – Forti nevicate hanno avvolto alcune aree dellacentrale e orientale a partire da mercoledi’, causando l’interruzione dei trasporti in diverse province durante l’attuale corsa ai viaggi per la Festa di primavera. Agenzia Xinhua

Pechino, 05 gen – (Xinhua) – La Cina accelerera’ gli sforzi per produrre un lotto di sofisticati robot per la risposta alle emergenze entro il 2025. ... (romadailynews)

Pechino, 05 gen – (Xinhua) – La Cina accelerera’ gli sforzi per produrre un lotto di sofisticati robot per la risposta alle ... (romadailynews)

Pechino, 22 gen – (Xinhua) – Il ministero per la Gestione delle Emergenze ha attiva to una risposta di emergenza di livello III per una frana che ha ... (romadailynews)

Pechino, 22 gen – (Xinhua) – Il ministero per la Gestione delle Emergenze ha attiva to una risposta di emergenza di livello III per ... (romadailynews)

Una pentola in forte ebollizione, quella di Taiwan, e sempre sul punto di esplodere da un momento all’altro. Soprattutto per le smanie statunitensi di tirare la corda fino a spezzarla, anche in ...Lo scrittore, che ha la doppia nazionalità cinese ed australiana, è detenuto dal 2019 per 'sicurezza nazionale' (ANSA) ...Wuhan, 05 feb - (Xinhua) - Forti nevicate hanno avvolto alcune aree della Cina centrale e orientale da mercoledi', provocando interruzioni dei trasporti ...