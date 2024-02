Cina | quarta CICPE in programma dal 13 al 18 aprile

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Haikou, 05 feb – (Xinhua) – Laedizione della China International Consumer Products Expo () si terra’ a Haikou, capoluogo della provincia meridionale cinese di Hainan, dal 13 al 18. La fiera si svolgera’ in diverse sedi, con il Centro internazionale congressi e fiere di Hainan come sede principale. Laedizione delsara’ caratterizzata anche da mostre tematiche su galeoni e yacht, sui consumi nella sanita’ e su varie altre attivita’. L’Irlanda sara’ l’ospite d’onore della fiera di quest’anno, con una sede espositiva dedicata che servira’ come padiglione nazionale irlandese. La terza edizione deldel 2023 ha ospitato piu’ di 3.382 marchi provenienti da 65 Paesi e regioni, mentre oltre 2.000 acquirenti stranieri provenienti da 35 Paesi e ...