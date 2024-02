Cina | Pechino risplende di decorazioni festose per Festa di primavera

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 05 feb – (Xinhua) – Viale Chang’an, la principale arteria di, e’ stato decorato con 242 lanterne rosse e 862 nodi cinesi, per celebrare ladi, che quest’anno si festeggia il 10 febbraio. “Ogni grande lanterna rossa sul viale misura 1,2 metri di diametro, 1,28 di altezza e pesa piu’ di 10 chili. Il nodo cinese e’ piu’ pesante, piu’ di 15 chili. Ci vogliono quattro persone per installare una lanterna o un nodo cinese”, ha dichiarato un membro dello staff del centro di gestione dell’illuminazione della State Grid Beijing Electric Power Company della citta’. Aderendo al concetto di frugalita’ e protezione dell’ambiente, le lanterne rosse, i nodi cinesi e le luci a corda utilizzati l’anno scorso sono stati riciclati per ledi quest’anno, ha dichiarato il ...