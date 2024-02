Cina | nuove politiche immigrazione di 2023 favoriscono apertura ad alto livello

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Parigi, 05 feb – (Xinhua) – Nel, le autorita’ cinesi per l’hanno portato avanti la riforma dei servizi di gestione dell’e hanno introdotto una serie die misure per favorire l’ade lo sviluppo di alta qualita’ del Paese. Nell’ultimo anno, queste autorita’ hanno compiuto sforzi per ottimizzare ledi ingresso e di uscita al fine di agevolare i viaggiatori in entrata e in uscita, ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale per l’(NIA). L’amministrazione ha guidato le autorita’ locali nel ripristino dell’accettazione e dell’approvazione delle richieste di passaporti ordinari per viaggiare all’estero e ...