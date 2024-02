Cina | aumenta sforzi per garantire forniture essenziali per Festa primavera

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pechino, 05 feb – (Xinhua) – Laha intensificato gliperun’adeguata fornitura di beni di prima necessita’ durante le imminenti vacanze per ladi, ha dichiarato oggi il ministero del Commercio (MOC). Secondo il MOC, le misure si concentrano sul rafforzamento delle fonti di approvvigionamento dei prodotti perampie scorte e sulla distribuzione tempestiva dei prodotti sul mercato. Si stanno inoltre compiendoper ottimizzare la logistica in modo che i beni di prima necessita’ siano piu’ accessibili ai consumatori, ha dichiarato il ministero. La fornitura di beni di prima necessita’ e’ rimasta sufficiente a livello nazionale. Le scorte dei supermercati per quanto riguarda cereali, olio da ...

Pechino, 25 gen – (Xinhua) – La capacita’ cinese di stoccaggio dell’ energia e’ in aumento, per agevolare l’utilizzo della crescente energia ... (romadailynews)

Pechino, 27 gen – (Xinhua) – L’industria dei servizi software e per la tecnologia dell’informazione in Cina ha accumulato un fatturato commerciale ... (romadailynews)

Pechino, 27 gen – (Xinhua) – L’industria dei servizi software e per la tecnologia dell’informazione in Cina ha accumulato un ... (romadailynews)

Pechino, 31 gen – (Xinhua) – La Cina mettera’ in atto una serie di nuove misure per regolare l’uso delle indicazioni geografiche (IG) e proteggere i ... (romadailynews)

Mentre la Cina continentale e il retail in Asia sono diminuiti ...fiscale 2024 saremo in grado di tornare a una forte crescita delle vendite organiche e di aumentare la nostra redditività rispetto al ...Nell’ultimo trimestre 2023 i prezzi sono aumentati in tutte le principali asset class, ad eccezione delle materie prime, ma nei Paesi Emergenti le azioni cinesi hanno ancora una volta rappresentato la ...Per quanto riguarda i mercati azionari sviluppati, queste “hanno guadagnato ancora circa il 3-5% in più” degli emergenti, osservano da Raiffeisen CM. Ma la regione migliore per l’anno nel suo insieme ...