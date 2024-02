Cile | incendio del Valparaiso | si contano 112 vittime – VIDEO

Un piccolo aereo antincendio del corpo forestale si è schianta to questo lunedì in cile . L’incidente è avvenuto dopo che l’ala del l’aereo si è ... (ilfattoquotidiano)

Un piccolo aereo antincendio del corpo forestale si è schianta to questo lunedì in Cile . L’incidente è avvenuto dopo che l’ala del l’aereo si è ... (ilfattoquotidiano)

Cile, salgono a 64 i morti per gli incendi 04 febbraio 2024 Sono saliti a 64 i morti in Cile per i massicci incendi boschivi che continuano a bruciare nel centro del Paese. Lo riferiscono le autorità ...(Adnkronos) - Sono almeno 112 i morti a causa degli incendi boschivi in Cile, nella regione di Valparaíso. Lo hanno reso noto le autorità locali, come riporta la Bbc. Il presidente Gabriel Boric ha di ...Il bilancio delle vittime accertate degli incendi che hanno colpito il Cile centrale è salito a 112. Lo hanno annunciato le autorità spiegando che i vigili del fuoco sono ancora al lavoro su una quara ...