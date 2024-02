Cifra blu | tutto per non far vincere | L' Eredità | la prova definitiva del complotto?

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Eccoci ancora nello studio de L', il game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1, il gioco delle parole misteriose e dei legami tra le stesse parole. La puntata è quella di domenica 4 febbraio, una puntata appassionante che ha vinto qualificarsi al gioco finale Alessandro. Prima, il Triello, dove se la sono giocata Alessandro, Giulia e Giuseppe. Dunque alla semifinale, la sfida dei cento secondi, si sono confrontati Giuseppe ed Alessandro. Ad avere la meglio è stato il secondo, che si è così qualificato al gioco finale della Ghigliottina con un montepremi potenziale pari a 170mila euro. Taglio dopo taglio, però, Alessandro si è ritrovato a giocare, dopo tre dimezzamenti, per 21.250 euro. Le parole misteriose erano: affari, blu, camicia, araba e tonda. Il campione, un poco spaesato, come risposta ha tentato "bandiera". Risposta sbagliata, poiché la soluzione ...

