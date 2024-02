Ciclismo | Giro d’Italia | svelata la maglia rosa con omaggio al Grande Torino

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Milano, 5 feb. – -(Adnkronos) – È stataoggi, tra i capolavori della Pinacoteca di Brera, la2024, sponsorizzata da Enel per il nono anno consecutivo, e realizzata da Castelli. All’evento, organizzato in collaborazione con la Pinacoteca di Brera e Opera Laboratori, hanno partecipato Urbano Cairo, Presidente di RCS MediaGroup; Angelo Crespi, Direttore della Pinacoteca di Brera; Paolo Bellino, Amministratore Delegato di RCS Sport; Mauro Vegni, Direttore del; Stefano Barigelli, Direttore de La Gazzetta dello Sport; Nicola Lanzetta, Direttore Italia, Gruppo Enel; Steve Smith, Brand Manager di Castelli; Beppe Costa, Presidente di Opera Laboratori; Alessandro Onorato, Assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport del Comune di Roma; Fabrizio Ricca, Assessore allo Sport della Regione Piemonte; Ivana Faccioli, Direttore Responsabile delle news di RTL 102.5; e Vincenzo Nibali, ultimo vincitore italiano della Corsanel 2016 oltre a tanti rappresentanti delle istituzioni, degli sponsor e dei media. Una delle novità significative di quest’anno si trova all?interno del colletto della. Infatti, su sfondo granata, vi è inserita una citazione inagli Invincibili con la scritta: ?1949 – Solo il fato li vinse?. Il 4 maggio, a 75 anni esatti dalla tragedia di Superga, anche ild?Italia omaggerà la squadra granata. L'articolo CalcioWeb.

