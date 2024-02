Christian Horner sotto indagine alla Red Bull | comportamento inappropriato verso un membro del team

19 vittorie in 22 gare disputate: è stato questo lo score impressionante di Max Verstappen nel Mondiale 2023 di F1. L’olandese della Red Bull è ... (oasport)

Una stagione da ricordare quella 2023 per la Red Bull: dominato il campionato piloti con Max Verstappen e il secondo posto di Sergio Perez, ... (oasport)

F1 - Christian Horner : “Abbiamo avuto un contatto in passato con Lewis Hamilton”

Due stagioni fa le tensioni tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, in quel periodo in lizza per il campionato, erano decisamente forti. Dopo quella ... (oasport)