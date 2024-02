Chiede un certificato di matrimonio e scopre di avere un marito da 40 anni e di essere bigamo | «Non ne sapevo nulla»

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Una sorpresa amara per Giovche si era recato al Comune calabrese di Castiglione Cosentino perre undi, necessario ai fini di un atto notarile. Colpo di scena:...

Chi non è più giovanissimo ricorderà perfettamente il «Libretto delle giustificazioni», un blocchetti d alla copertina grigia con cui i genitori (o ... (panorama)

Essere sposati e bigami senza saperlo. Tutto vero, è accaduto a Castiglione Cosentino. Qui un cittadino calabrese si è recato al Comune per chiedere ... (liberoquotidiano)

Una sorpresa amara per Giovanni che si era recato al Comune calabrese di Castiglione Cosentino per chiedere un certificato di matrimonio, necessario ai fini di un atto notarile. Colpo di ...COSENZA Chiede al Comune il certificato di matrimonio e scopre di essere sposato con un altro uomo. È l’incredibile storia, raccontata al FattoQuotidiano, di Giovanni, marito di Giuliana da oltre 40 ...La vicenda ruota tutta attorno a presunti falsi certificati di residenza prodotti per convertire la patente di guida da extracee ...