Chiara Ferragni passa al contrattacco | “Adesso vi faccio causa io!”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pubblicato il 5 Febbraio, 2024 Piove sul bagnato in casa: dopo il benservito di Safilo e lo stop allo spot della Coca-Cola con l’influencer protagonista, per lei arriva un’altra batosta: Pigna, società di cartiera bergamasca, ha annunciato la fine della collaborazione. Se finoraaveva accettato in silenzio tutte le decisioni adottate contro di lei, mantenendo un profilo basso, questa volta ha deciso dire alper salvare il salvabile. La comunicazione di Pigna Anche Pigna si è aggiunto alla lista sempre più lunga di brand che hanno deciso di interrompere la collaborazione con, alla quale probabilmente hanno fastidio le modalità. Già sabato l’azienda aveva eliminato le pagine a lei dedicate per la ...