Chiara Ferragni e Fedez verso il ‘divorzio’ social | nessun post e nessuna storia su Instagram insieme

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 5 febbraio 2024)il divorzio. Niente paura però perché, al meno per il momento, si tratta soltanto di una separazione virtuale che sta avvenendo sui. Sono settimane infatti che i due non si mostranoine insu. L’ultima volta è stato quando il rapper ha difeso la moglie con alcuni video in cui criticava i numerosi giornalisti assiepati vicino casa loro, oppure quando si è messo a polemizzare con la giornalista Myrta Merlino.Leggi anche:alla fine sbotta, davvero furiosa: “Adesso basta!” L’ultimocondiviso da...