Chiara Ferragni e Fedez sempre più distanti | è davvero crisi?

AGI - Quando è troppo, è troppo. Chiara Ferragni , questa volta, non è rimasta in silenzio. La decisione delle Cartiere Paolo Pigna di interrompere i ... (agi)

Sta facendo molto discutere una foto postata da Fedez sui social, nella quale non ci sono né i figli né Chiara Ferragni, rimasta "separata" da lui durante lo scatto. Per molti, questa "separazione" ...Messaggi di propaganda politica, di partito o di fazione. Quindi non sono ammessi messaggi che contengano idee o affermazioni chiaramente riferite ad ideologie politiche. f. Contenuti contrari a norme ...Chiara Ferragni non va al compleanno del suocero e si mostra ‘separata’ da Fedez: cosa c’è dietro quelle foto comparse sui social