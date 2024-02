“Chiara Ferragni e Fedez non si fanno fotografare insieme per strategia?” | cosa ne pensano gli esperti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Basta andare a vedere i social diper rendersi conto, come fa notare Il Messaggero, del fatto che i due sifilmare e immortalare separati. Sempre il quotidiano con base a Roma, ha raccolto il parere di duedi marketing e comunicazione per capire se dietro a questa scelta ci siano ragioni che hanno a che vedere con l’immagine e con il complesso momento che vive l’imprenditrice digitale indagata per truffa aggravata. “La dissociazione dei contenuti costituisce unavolta a salvaguardare l’immagine di entrambe le persone coinvolte”, spiega l’esperto Ruben Santopietro. Insomma, gestendo separatamente l’immagine dei componenti della coppia di evita l’influenza reciproca. E lo conferma anche Veronica Gentili, altra esperta di social media ...