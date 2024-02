Chiara Ferragni e Fedez | “divorzio” social | cosa succede tra loro due

Chiara Ferragni e Fedez, dopo il caso del pandoro-gate, non si sono più fatti vedere insieme. Per gli esperti si tratta di strategia costruita appositamente.Ora Chiara Ferragni cambia strategia e minaccia azioni legali contro i brand che unilateralmente stanno interrompendo le collaborazioni ...Chiara Ferragni non ha pagato l’hotelCodacons non si è certo fermato ed ha continuato ad andare a scavare nella vita di Chiara, ...