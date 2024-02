Chi sono i co-conduttori di Sanremo 2024 | i “fantastici cinque” | da Mengoni a Fiorello

(Di lunedì 5 febbraio 2024)affiancheranno Amadeus sul palco dell’Ariston: una serata ciascuno, conche ‘minaccia’ incursioni a sorpresa in teatro durante tutto il Festival.sta per partire e già piovono spoiler sulle performance deiscudieri di Ama, che si altereranno dal 6 al 10 febbraio. Sarà Marcoad aprire. Dopo avere vinto la scorsa edizione con il brano ‘Due Vite’,tornerà al Festival con una doppia veste: lo vedremo nella prima serata di martedì 6 febbraio come conduttore, un ruolo per lui inedito, e anche come super ospite con una selezione dei suoi successi. A chiudere la maratona musicale sarà: il duetto con l’amico di sempre Amadeus ...

Ecco Quali sono i colori capelli di tendenze per la primavera estate 2024. Leggi tutto Capelli, le tendenze Primavera-Estate 2024: i colori più in ... (donnemagazine)

Il test più odiato e discusso, quello che pone un inesorabile sbarramento, all’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, compie 25 anni ma sta per andare in soffitta. Il numero chiuso, infat ...Palazzo Pubblico, il Duomo, la Libreria Piccolomini, Santa Maria della Scala...Architettura e arte come orgoglio e libertà in una lectio magistralis del 2017 del grande storico dell'arte morto ieri ...Oggi a Milano, presso Palazzo Marino, in occasione della Giornata nazionale di prevenzione contro lo spreco alimentare, sono state presentate le nuove ...e ridistribuzione di queste eccedenze a chi a ...