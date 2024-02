Chi impedisce a Fazio di ospitare il conduttore di Sanremo | Rai | un clamoroso Fiorello

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) A Che tempo che fa su Nove, alla vigilia del Festival di2024, ecco ospiti in collegamento i due animatori della kermesse: Amadeus, il direttore artistico, e. Già, proprio loro: i due simboli della Rai da Fabio, che ha lasciato Viale Mazzini, come è noto, con gran fracasso e polemica. Un'ospitata molto attesa e che ha scatenato retroscena, ricostruzioni, ipotesi, polemiche: ma come? Proprio loro, proprio Amadeus e, da? I vertici Rai hanno parlato di "scelte ponderate", chiudendo così il caso. O almeno provandoci. L'ospitata dei due a Che tempo che fa è stata scoppiettante, divertente, irriverente. Si è parlato un po' di tutto, molto die altrettanto della Rai. E ad un certo punto ildi Viva Rai 2 ha tirato in ...