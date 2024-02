Chi è Patrizia Vacondio | moglie di Nek e madre di Martina e Beatrice

Patrizia Pellegrino , nota per la sua partecipazione a programmi televisivi come il Grande Fratello Vip 6, è una figura amata nel mondo dello ... (blogtivvu)

Patrizia Vernola è stata la moglie e grande amore di Mino Reitano , al suo fianco per più di quarant’anni prima della morte per tumore il 27 gennaio ... (metropolitanmagazine)

Patrizia Marinucci chi è la moglie di Pietro Orlandi. Patrizia Marinucci età, figli, lavoro e foto della moglie di Pietro Orlandi ...La podista 67enne, ventimigliese d’adozione, per caso ha iniziato a correre vent’anni fa e ora ha fatto 197 maratone in tutto il mondo ...CIVITAVECCHIA – Terza partecipazione a Sanremo, ma è come se fosse sempre una prima volta. Per le emozioni, per l’atmosfera, per gli artisti e i professionisti che saranno affidati alla cura delle sap ...