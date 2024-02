Chi è Ilaria Macchia | compagna di Giuliano Sangiorgi e madre di sua figlia

Il ministro della Giustizia Nordio ha prospettato al padre di Ilaria Salis e al legale l'opportunità di insistere per i domiciliari.“E' andata molto peggio di quanto ci aspettassimo, non vediamo nessuna azione che possa alleviare la situazione di mia figlia”. È il commento di Roberto Salis all'uscita dopo gli incontri a Roma con ...Il padre di Ilaria Salis si mostra sfiduciato su un rientro in tempi brevi di sua figlia in Italia. Dalla Ue dichiarano: "Misure e sanzioni non detentive dovrebbero essere valutate, se appropriate all ...