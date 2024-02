Chi è Giuseppe Fusari | il “prete culturista” ma non solo che sui social mostra muscoli e tatuaggi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nelle diocesi di Brescia c’è unche difficilmente passerà inosservato. Il suo nome è, conosciuto anche come il ““, e fa parte di una sempre più estesa cerchia di Don che, per far avvicinare (soprattutto) i più giovani alla religione, hanno aperto dei profili suiper avere una comunicazione ‘meno distante’. Sul proprio profilo LinkedIn spiega di essere anche insegnante all’Università Cattolica del Sacro Cuore da 25 anni.è molto attivo su Instagram, dove conta all’attivo poco meno di 60 mila followers. Nei contenuti pubblicati, ilpropone riflessioni spirituali, funzioni celebrative e un po’ d’arte. Sì perché il predicatore, tra le altre, è anche storico d’arte, scrittore ma, soprattutto, ...