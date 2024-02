Chi è Andrea Kimi Antonelli | il 17enne italiano che punta alla F1 dopo l’affare Hamilton-Ferrari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Se il matrimonioè stato indiscutibilmente un colpo di genio sotto il profilo del marketing, per i risultati sportivi sarà necessario attendere più di un anno prima di esprimere qualsiasi giudizio. Indirettamente però l’arrivo di Hammer a Maranello potrebbe avere risvolti positivi per l’astro nascente dell’automobilismo, considerato all’unanimità dagli addetti ai lavori il pilota di maggior talento prodotto dal nostro paese da anni a questa parte. Lain questo caso non c’entra niente, anzi, proprio l’ingaggio dimostra chiaramente come la politica della Rossa viaggi in direzione oppostapromozione evalorizzazione dei talenti coltivati in casa ...