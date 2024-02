Chi è Alessio Falsone | il nuovo concorrente del Grande Fratello è un imprenditore

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 31 anni,nel settore della ristorazione e direttore di un'associazione sportiva di calcio, è undel. In passato è stato fidanzato con Carolina Stramare, ex Miss Italia.

In occasione dell’uscita di Che stupida, la mia verità, libro edito da Mondadori in cui Ilary Blasi ha raccontato i retroscena sul matrimonio con ... (isaechia)

Alessio Falsone è un imprenditore di origine milanese. Il suo campo principale è quello della ristorazione, ma non disdegna nemmeno il mondo del ... (blogtivvu)

Si avvicina sempre di più il momento della seconda scelta del 2024 di Uomini e Donne. Dopo l’uscita di Cristian Forti, che ha deciso di abbandonare il programma in compagnia di Valentina Pesaresi, ...Un concorrente vip e uno “nip”. Il Grande Fratello è pronta ad aprire le porte a due nuovi inquilini con l’obiettivo di smuovere le acque nella Casa più spiata ...Il reality si prepara all'arrivo di un "nip", ex di Carolina Stramare, e della showgirl Simona Tagli. Beatrice trema già. Rischio love story per una gieffina.