Chi affronterà Musetti al prossimo turno a Marsiglia | un giovane emergente o un veterano di alto rango?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Esordio vincente per Lorenzoall’ATP 250 di. In terra francese, all’Open 13, il toscano ha ben sfruttato il fatto di giocare con un giocatore sì non semplice, il tedesco Maximilian Marterer, ma neanche irresistibile. Ora, però, la diramazione può essere importante. Innanzitutto, si sa che l’avversario di secondonon lo conoscerà prima di domani. E, da un lato, potrebbe esserci il ceco Tomas Machac, classe 2000 che si è mostrato in buona forma con il terzoagli Australian Open e annesso scalpo dell’USA Frances Tiafoe. Ha così avvicinato il suo best ranking di numero 64 (ora è 66°). ATP, Lorenzosoffre un set e piega Maximilian Marterer nel primoDall’altro, invece, non ha alcun bisogno di presentazioni Andy Murray. ...