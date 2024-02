Chelsea | Mudryk risponde ad un tifoso | 'Non sono capace? Vieni a giocare uno contro uno per 10mila sterline'

(Di lunedì 5 febbraio 2024) 100 milioni per 4 gol e 3 assist in 25 presenze nella sua prima stagione intera da giocatore del. Davvero troppo poco per Mykhaylo,...

Un messaggio di critiche scritto su Instagram si trasforma subito in una sfida : Mudryk non ha preso bene le parole del tifoso che lo aveva ... (fanpage)

Mercoledì 7 febbraio alle ore 21.00 si terrà la sfida valevole per il replay del quarto turno di FA Cup 2023/24 tra Aston Villa e Chelsea. La sfida sarà visibile in diretta streaming esclusiva sulla ...Gli insulti e i commnti negativi sono da sempre una piaga dei social e nell'ultimo periodo sono stati tanti gli scivoloni di politici e attori, che sono caduto nelle trappole degli haters.Un messaggio di critiche scritto su Instagram si trasforma subito in una sfida: Mudryk non ha preso bene le parole del tifoso che lo aveva ...