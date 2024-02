‘Che Tempo Che Fa’ | Amadeus e Fiorello da Sanremo | l’aziendalista e il ribelle

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Domenica 4 febbraio 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+, è andato in onda il nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio Fazio. Alla viglia del Festival di– dopo gli attriti che nelle settimane scorse hanno contrapposto Rai e Discovery (il vincitore del festival non sarà nel salotto di Fazio dopo la vittoria) – va in scena in disgelo. Tra gli ospiti, in collegamento da, ci sono stati proprio il Direttore Artistico e conduttoree il co-conduttore della serata finale. Quest’ultimo è anche protagonista di Viva Rai2!… Viva!, in onda al termine di ognuna delle prime quattro serate dal glass box “Aristonello”, davanti al Teatro Ariston. Foto da Ufficio StampaL’incontro – mentre va in scena anche il derby d’Italia – ha visto ...