“Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sono separati E’ stata lei a lasciare lui | erano in crisi da tempo”

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Anche questa bella fiaba d’amore fra la ‘principessa’ e il produttore è finita. Come tante altre storie, principesche e non., figlia di Carolina di Monaco e Stefano, eRassan, figlio dell’attrice Carole Bouquet e di Jean-Pierre, silasciati. Anzi, èlei alui. A lanciare la notizia della fine del loro matrimonio è il magazine francesce Voici, che rivela: “La coppia era inda”. Unaprofonda, che giorno dopo giorno ha portato una relazione di sette anni, di cui quattro da marito e moglie, a chiudersi. A prendere la decisione, secondo fonti vicine alla coppia, èproprio l’affascinante e colta ...

Succede spesso, succede quasi sempre. Chi non è presa dal desiderio di scattarsi una foto davanti allo specchio , mentre il parrucchiere di fiducia ... (amica)

Da Palais Princier non sono arrivate né conferme né smentite. Sui media francesi, però, le voci si rincorrono: Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam ... (amica)

Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam divorziano per davvero. Alcuni dettagli privati della loro separazione sono stati rivelati, dunque dopo quattro ... (dilei)

Non solo Kate Middleton e Meghan Markle. Le figlie delle teste coronate sparse per l?Europa sono cresciute e oggi, a contendersi lo scettro della più ... (ilmessaggero)

Non solo Kate Middleton e Meghan Markle. Le figlie delle teste coronate sparse per l’Europa sono cresciute e oggi, a contendersi lo scettro della più bella e influente del reame, ...Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sarebbero lasciati. La coppia si sarebbe detta addio alla fine del 2023 dopo ben sette anni insieme, di cui quattro da marito e moglie. A rivelarlo è stata la r ...È stata la rivista «Voici», molto nota per il francese, a esserne certa e quindi a lanciare la notizia scoop: Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam si sarebbero detti addio sul finire del 2023 dopo set ...