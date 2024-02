Chanel Totti vola a Parigi con mamma Ilary Blasi e la sorella Isabel e sfoggia un look mozzafiato

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 5 febbraio 2024)con. Il suotanto da non poter passare certo inosservato. La giovane secondogenita dell’ex Pupone va nella città dell’amore assieme alle due donne più importanti della sua vita. Una vacanza tutta al femminile, insomma, per queste tre bionde che di certo non passano inosservate. Più unite che mai, sembrano la pura immagine della felicità.-Credits Instagram@/ -Cityrumors.itMomenti memorabile quindi per questa giovane che sta muovendo i primi passi nel mondo dei social.infatti non manca mai di aggiornare i suoi follower con qualche foto o story. Spesso al centro di dure ...