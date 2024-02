CG Entertainment sigla un accordo con Cité Film e Argo Films

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Si avvicina il ritorno in sala, home video e streaming di 26 capolavori della storia del cinema diretti da Godard, Rivette, Bresson, Laloux, Resnais, Oshima, Marker, Duras e Borowczyk. CGhato uncon le francesiS eper la distribuzione sul mercato italiano di 26 capolavori diretti da grandi maestri della storia del cinema: Godard, Borowczyk, Bresson, Laloux, Duras, Resnais, Rivette, Oshima, Marker. Isaranno presentati al pubblico in prestigiose edizioni home video e in streaming. Inoltre, una selezione di questi classici tornerà a risplendere anche sul grande schermo. I dettagli saranno a breve annunciati da CG sulla propria piattaforma cgtv.it e sui canali social. Dalla library Citè ...