Cesari | «Maresca voto 10! Un giallo sciocco in Inter-Juventus»

(Di lunedì 5 febbraio 2024)dà il massimo dei voti a, arbitro ieri sera di. Lo ha fatto analizzando alla moviola tutti gli episodi del derby d’Italia, durante Pressing Serie A su Italia 1. BENISSIMO! – Grazianodividee le scelte di Fabio: «Nei primi quindici minuti ci sono due falli, il primo dopo 6’35”, e nessun ammonito. Dal 16? al 30? ci sono sei falli, il periodo più falloso, e una Dusan Vlahovic. Commette fallo su Benjamin Pavard, striscia appena il suo piede: dà un richiamo solenne, perché è plateale e manifestato davanti a tutti. Non voleva più proteste, fa benissimoa tutelare la disciplina sul terreno di gioco. L’avvertimento si concretizza in un cartellino ...

Caro Maresca ti scrivo, così mi distraggo un po’ da Lautaro e Vlahovic, Thuram e Yildiz, Barella e Rabiot, Inzaghi e Allegri, ladri e guardie, guardie e ladri, Sinner e Djokovic (e Alcaraz, sembra uno ...Graziano Cesari ha commentato a Sport Mediaset le parole dell’arbitro anonimo pronunciate a Le Iene sulle polemiche arbitrali, su cui l’Inter è stata travolta. PAROLE – «Mi chiedo… Si può denunciare q ...Bollini: ' soddisfazione per il nostro calcio' Juve, ripartire dalla rabbia di Vlahovic A Spalletti la Panchina d'Oro per il 2022/23 Leao, c'è il pressing del Psg Auriemma: 'Spalletti, perché non ring ...