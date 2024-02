Cesano Boscone | è un ragazzo colombiano di 18 anni che ha accoltellato un uomo in strada

Milano , 5 feb. (Adnkronos) - Un ragazzo di 32 anni è stato aggredito e accoltellato in circostanze non ancora del tutto chiarite a Cesano Boscone , ... (liberoquotidiano)

Cesano Boscone, 5 febbraio 2024 - Nuovi particolari emergono dalla vicenda dell’ accoltellamento di oggi pomeriggio, intorno alle 16, in via Salvo D’Acquisto. A rivelarli, sono i filmati del sistema d ...(Mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 5 febbraio 2024 – Attraverso i filmati delle telecamere posizionate all’incrocio tra le vie Salvo D’Acquisto e Vespucci è possibile ricostruire con esattezza la di ...Una lite in strada tra due uomini, poi le coltellate. E’ accaduto intorno alle quattro del pomeriggio a Cesano Boscone, all’angolo tra via Salvo d’Acquisto e via Vespucci. La vittima, un uomo di 32 an ...