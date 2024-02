Cesano Boscone | accoltellato per strada | l’aggressore ripreso dalle telecamere Caccia all’uomo della Mercedes

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 - Nuovi particolari emergono dalla vicenda dell’accoltellamento di oggi pomeriggio, intorno alle 16, in via Salvo D’Acquisto. A rivelarli, sono i filmati del sistema di videosorveglianza comunale che riprendono ogni istante dell’aggressione. “Il primo cittadino Salvatore Gattuso ha seguito fin dai primi istanti l’accaduto, coordinandosi con il comandantepolizia locale Armando Clemente che ha condotto direttamente gli accertamenti”, spiegano dal Comune, ricostruendo la scena. Un uomo, a bordo di unaE200, si è fermato lungo via Salvo d’Acquisto, vicino alla fermata del bus, salendo con l’auto sul marciapiede. È poi uscito dall’abitacolo, inseguendo una persona che, dal marciapiede, ha attraversato la, tentando di scappare. È stato però raggiunto ...

Un uomo di 32 anni è stato trovato accasciato in strada , in via Salvo D’Acquisto, vicino all’incrocio con via Vespucci a Cesano Boscone (Milano). ... (fanpage)

Una lite in strada tra due uomini, poi le coltellate. E' accaduto intorno alle quattro del pomeriggio a Cesano Boscone, all'angolo tra via Salvo d'Acquisto e via Vespucci. La vittima, un uomo di 32 an ...Un ragazzo di 32 anni è stato accoltellato in strada a Cesano Boscone, in provincia di Milano, al culmine di una lite: è in gravi condizioni.