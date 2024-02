Cesa | il prossimo 17 febbraio inaugurazione dell’Asprinum Museum Art

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 5 febbraio 2024). L’AsprinumArt finalmente è realtà ed è pronto per essere inaugurato sabato 172024. Sarà un “museo diffuso” che vuole rappresentare proprio lo stretto rapporto che intercorre tra un territorio e il suo patrimonio materiale e immateriale permettendo la connessione con l’identità territoriale. Una serie di punti di interesse che si apprestano a raccontare il patrimonio dislocato in vari punti della città, in modo da essere tappe e momenti diversi, collegati da una comune tematica di promozione territoriale. Questa polifonia culturale sarà realizzata attraverso dei percorsi, con l’utilizzo di dispositivi e media tecnologici come il Qr code. “Un progetto che consentirà a turisti e cittadini di conoscere l’essenza del territorio ed apprezzare le bellezze artistiche, storiche e culturali della città, oltre a collegarli ...