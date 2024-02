Ceferin | Infantino e Bach | i potenti dello sport non mollano più le poltrone New York Times

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 5 febbraio 2024) “Una volta che le persone sono al potere, non vogliono andarsene”. Lo dice al NewAlex Phillips, ex capo della governance e della conformità della Uefa. Le persone al potere nellopoi sono agonisti della poltrona in assetto costante. In Italia abbiamo campioni di un certo rilievo (Binaghi, Petrucci eccetera) ma a livello internazionale ci sono le vere superstar. Tre in particolare:alla Fifa,alla Uefa eal Cio. Sono tre indizi umani che per il Newfanno una prova, o perlomeno una tendenza.è l’ultimo caso di studio. Al suo insediamento, nel 2017, il calcio stava ancora uscendo dal suo più grande scandalo. E lui si vendeva come quello che avrebbe rotto questa catena di potere ...