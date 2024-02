Cede cresta di neve sulle Alpi francesi | escursionista italiano di 52 anni precipita per 300 metri e muore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Unadidi colpo e non lascia scampo a un. È accaduto sabatodell’Alta Provenza, dove Paolo Roasio, 52, di Verzuolo (Cuneo), era salito per godersi la montagna, una delle sue passioni. Roasio stava scendendo lungo i pendii oltre i 2.000della Tête de Fer, vicino a Larche a dividere la Valle dell’Ubaye da Abries, a pochi chilooltre il Colle della Maddalena, che si trova nel Cuneese. Roasio era in compagnia di alcuni amici e stava passando su di una cornice di, che si è sbriciolata di schianto facendolore a valle. È rotolato per quasi 300lungo il ripido ...