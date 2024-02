C' è una Torino già andata oltre la probabile chiusura di Mirafiori e la famiglia Agnelli

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 5 febbraio 2024)chiude. Forse, probabilmente.è la Fiat e la Fiat oggi è Stellantis. L’affare “di Stato” è in apertura su ogni organo di informazione ma chi la città dila vive tutti i giorni cosa ne pensa? Siamo scesi in strada e abbiamo parlato con la gente per avere un punto di vista diverso. Antonella, 46 anni, imprenditrice metalmeccanica Penso che possiamo anche smetterla di dare soldi agli. Si parla di privatizzare aziende pubbliche perchè ci serve liquidità e faccio l'esempio di POSTE, che dopo decenni di perdite è in utile e poi giriamo questi soldi a FIAT che è in crisi entrando come Stato nel partenariato così ci troviamo anche a litigare con i francesi? Ma nell'interesse di chi? A me pare si parli sempre degli interessi della "" più che dei contribuenti. Per come ...