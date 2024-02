CdS – dove le italiane possono vendere

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) 2024-02-05 16:30:42 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Giovedì scorso, in Italia, si è conclusa la finestra invernale dei trasferimenti. Il triplice fischio è avvenuto per i principali campionati europei, compresa la Serie A, ma attualmente il mercato è ancora aperto altrove, per tantissimi tornei nazionali, perché è cominciato più tardi o semplicemente perché dura di più. Questo vuol dire che in Italia gli acquisti sono terminati ma le squadreancoracalciatori in altri paesiil mercato è ancora aperto. Le date di chiusura del calciomercato altrove In Austria, ad esempio, si concluderà domani, mentre la chiusura è prevista il 7 febbraio in Australia, in Camerun e in Nuova Zelanda. Tornando all’Europa, il mercato sarà aperto fino al 9 febbraio in Turchia e fino all’11 in ...