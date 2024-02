Catillo | rescissione consensuale con Rizzica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa società della Cestistica Benevento comunica lacon l'atleta Alice, componente del roster dellaSrl Cestistica Benevento per il campionato di Serie B femminile. La società ringrazia l'atleta per l'impegno profuso e le augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. Le parole di coach Calandrelli sull'addio di: "Abbiamo deciso di proseguire per strade diverse, le auguro le migliori fortune."