Catania | violenza di gruppo su tredicenne | estratto da indumenti dna di un fermato

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Un terzo dna è statodalle tracce biologiche prelevate daglidellavittima delladicompiuta il 30 gennaio nei bagni pubblici della Villa Bellini di. Coincide con quello del settimoche era stato sottoposto a tampone per prelevare materiale biologico da confrontare con le tre tacce ematiche, seminali e salivari trovate sugli slip della ragazzina. Per l'accusa è la conferma della sua partecipazione agli abusi commessi ai danni della ragazzina che lo ha accusato e riconosciuto nel confronto 'all'americana' che si è svolto in un luogo protetto alla presenza del magistrato che coordina le indagini dei carabinieri.