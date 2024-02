Catania | violenza di gruppo su 13enne | gip ha disposto carcere per tre minori

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il gip per i minorenni diha emesso un'ordinanza di custodia cautelare inper tre degli indagati accusati di avere avuto una parte attiva nellasessuale diaggravata a unanei giardini comunali della Villa Bellini. Sono due minorenni e un giovane che ha già compiuto 18 anni, la cui posizione domani sarà trasmessa, per competenza funzionale, alla procura distrettuale. L'ordinanza dovrà essere convalidata entro 20 giorniIl terzo dnaIntanto un terzo dna è stato estratto dalle tracce biologiche prelevate dagli indumenti della tredicenne vittima delladicompiuta il 30 gennaio nei bagni pubblici della Villa Bellini di. Coincide con quello del settimo fermato che era stato sottoposto a tampone ...

